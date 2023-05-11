Ефремова (Салтыкова) Евдокия Савина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремова (Салтыкова) Евдокия Савина

Место рождения

Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1722 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: Салтыков Савин Андреев

Мать: не указана

Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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