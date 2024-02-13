Почечуева Лидия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Почечуева Лидия Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1948

Дочь: Шапкина Валентина Александровна

Отец ребёнка: Почечуев Александр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Почечуев Александр Александрович

Отец ребёнка: Почечуев Александр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Почечуев Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Почечуев Александр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Почечуев Владимир Александрович

Отец ребёнка: Почечуев Александр Павлович

Смерть
Неизвестно
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