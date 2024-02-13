Почечуева Лидия Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.11.1948
Дочь: Шапкина Валентина Александровна
Отец ребёнка: Почечуев Александр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Почечуев Александр Александрович
Отец ребёнка: Почечуев Александр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Почечуев Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Почечуев Александр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Почечуев Владимир Александрович
Отец ребёнка: Почечуев Александр Павлович
Смерть
Неизвестно