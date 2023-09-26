Клебанова Ирина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Сын: Клебанов Герасим Маркович
Отец ребёнка: Клебанов Марк
Рождение ребёнка
1885
Сын: Клебанов Григорий (2-й) Маркович
Отец ребёнка: Клебанов Марк
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Клебанов Марк
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Левшова Гликерья Марковна
Отец ребёнка: Клебанов Марк
Рождение ребёнка
1898
Сын: Клебанов Константин Маркович
Отец ребёнка: Клебанов Марк
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Мария Марковна
Отец ребёнка: Клебанов Марк
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клебанов Григорий (1-й) Маркович
Отец ребёнка: Клебанов Марк
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клебанов Марк
Смерть
Неизвестно