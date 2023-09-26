Клебанова Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клебанова Ирина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Клебанов Герасим Маркович

Отец ребёнка: Клебанов Марк

Березино, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Клебанов Григорий (2-й) Маркович

Отец ребёнка: Клебанов Марк

Березино, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Клебанов Иван Маркович

Отец ребёнка: Клебанов Марк

Березино, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Левшова Гликерья Марковна

Отец ребёнка: Клебанов Марк

Березино, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Клебанов Константин Маркович

Отец ребёнка: Клебанов Марк

Березино, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Мария Марковна

Отец ребёнка: Клебанов Марк

Березино, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клебанов Григорий (1-й) Маркович

Отец ребёнка: Клебанов Марк

Березино, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клебанов Марк

Смерть
Неизвестно
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