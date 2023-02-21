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Рыболовлев Захар Исаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

1898

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Рыболовлев Исай

Мать: не указана

Бракосочетание
1859

Жена: Рыболовлева Анисья Владимировна

Рождение ребёнка
12.01.1860

Сын: Рыболовлев Василий Захарович

Мать ребёнка: Рыболовлева Анисья Владимировна

Гимолы, Муезерский муниципальный район, Республика Карелия
30.12.1859 по старому стилю
Рождение ребёнка
23.06.1863

Сын: Рыболовлев Пётр Захарович

Мать ребёнка: Рыболовлева Анисья Владимировна

Гимолы, Муезерский муниципальный район, Республика Карелия
13.06.1863 - по старому стилю
Рождение ребёнка
11.09.1869

Сын: Рыболовлев Иван Захарович

Мать ребёнка: Рыболовлева Анисья Владимировна

Гимолы, Муезерский муниципальный район, Республика Карелия
29.08.1869 по старому стилю
Рождение ребёнка
23.09.1870

Сын: Рыболовлев Михаил Захарович

Мать ребёнка: Рыболовлева Анисья Владимировна

Гимолы, Муезерский муниципальный район, Республика Карелия
10.09.1870 по старому стилю
Рождение ребёнка
15.08.1874

Сын: Рыболовлев Стефан Захарович

Мать ребёнка: Рыболовлева Анисья Владимировна

Гимолы, Муезерский муниципальный район, Республика Карелия
02.08.1874 по старому стилю
Смерть
1898
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