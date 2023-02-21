Рыболовлев Захар Исаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смерти1898
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Рыболовлев Исай
Мать: не указана
Бракосочетание
1859
Рождение ребёнка
12.01.1860
Сын: Рыболовлев Василий Захарович
Мать ребёнка: Рыболовлева Анисья Владимировна
30.12.1859 по старому стилю
Рождение ребёнка
23.06.1863
Сын: Рыболовлев Пётр Захарович
Мать ребёнка: Рыболовлева Анисья Владимировна
13.06.1863 - по старому стилю
Рождение ребёнка
11.09.1869
Сын: Рыболовлев Иван Захарович
Мать ребёнка: Рыболовлева Анисья Владимировна
29.08.1869 по старому стилю
Рождение ребёнка
23.09.1870
Сын: Рыболовлев Михаил Захарович
Мать ребёнка: Рыболовлева Анисья Владимировна
10.09.1870 по старому стилю
Рождение ребёнка
15.08.1874
Сын: Рыболовлев Стефан Захарович
Мать ребёнка: Рыболовлева Анисья Владимировна
02.08.1874 по старому стилю
Смерть
1898