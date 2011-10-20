Смагин Василий Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1931
Дата смерти20.10.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1931
Бракосочетание
1955
Жена: Смагина Вера Ивановна
Рождение ребёнка
30.01.1960
Сын: Смагин Евгений Васильевич
Мать ребёнка: Смагина Вера Ивановна
Рождение ребёнка
10.08.1964
Дочь: Сластнова Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Смагина Вера Ивановна
Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
20.10.2011