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Смагин Василий Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1931

Дата смерти

20.10.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ОЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1931

Отец: Смагин Матвей Иванович

Мать: Смагина Анастасия Григорьевна

Бракосочетание
1955

Жена: Смагина Вера Ивановна

Рождение ребёнка
30.01.1960

Сын: Смагин Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Смагина Вера Ивановна

Рождение ребёнка
10.08.1964

Дочь: Сластнова Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Смагина Вера Ивановна

Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
20.10.2011
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