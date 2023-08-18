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Ракитина Марфа Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Надежда Лукинична

Отец ребёнка: Ракитин Лука Яковлевич

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Вера Лукинична

Отец ребёнка: Ракитин Лука Яковлевич

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Ракитин Никандр Лукич

Отец ребёнка: Ракитин Лука Яковлевич

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Ракитин Дмитрий Лукич

Отец ребёнка: Ракитин Лука Яковлевич

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Марья Лукинична

Отец ребёнка: Ракитин Лука Яковлевич

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ракитин Лука Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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