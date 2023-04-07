Фурко Киприян Кондратов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Фурко Кондрат Демьянов
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1798
Рождение ребёнка
30.10.1804
Дочь: Мемех Зиновья Киприянова
Мать ребёнка: Наривонович Параскева Иосифова
Ботово, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Наривонович Параскева Иосифова
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1850