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Фурко Киприян Кондратов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Фурко Кондрат Демьянов

Мать: не указана

Бракосочетание
17.01.1798

Жена: Наривонович Параскева Иосифова

Рождение ребёнка
30.10.1804

Дочь: Мемех Зиновья Киприянова

Мать ребёнка: Наривонович Параскева Иосифова

Ботово, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Фурко Демьян Киприянов

Мать ребёнка: Наривонович Параскева Иосифова

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1850
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