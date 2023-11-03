Андреев Севастьян Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреев Севастьян Иванов

Андреев Севастьян Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андреев Иван Андреев

Мать: Андреева 1, Нифантьева 2 Пелагея Матвеева

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Прянишникова Анна Севастианова

Мать ребёнка: Андреева Надежда Семенова

Рождение ребёнка
18.04.1855

Дочь: Герасимова Александра Севастьянова

Мать ребёнка: Андреева Надежда Семенова

Рождение ребёнка
08.05.1860

Сын: Андреев Николай Севастьянов

Мать ребёнка: Андреева Надежда Семенова

Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Андреев Никифор Севастьянов

Мать ребёнка: Андреева Надежда Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева Надежда Семенова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close