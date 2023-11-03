Андреев Севастьян Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Прянишникова Анна Севастианова
Мать ребёнка: Андреева Надежда Семенова
Рождение ребёнка
18.04.1855
Дочь: Герасимова Александра Севастьянова
Мать ребёнка: Андреева Надежда Семенова
Рождение ребёнка
08.05.1860
Сын: Андреев Николай Севастьянов
Мать ребёнка: Андреева Надежда Семенова
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Андреев Никифор Севастьянов
Мать ребёнка: Андреева Надежда Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно