Малютин Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1905
Дата смерти1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.12.1951
Дочь: Малютина Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Малютина Варвара Федоровна
Рождение ребёнка
17.11.1953
Сын: Малютин Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Малютина Варвара Федоровна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1986