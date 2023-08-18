Малютин Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малютин Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1905

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.12.1951

Дочь: Малютина Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Малютина Варвара Федоровна

Рождение ребёнка
17.11.1953

Сын: Малютин Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Малютина Варвара Федоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1986
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