Обухович Фёдор Донатович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Обухович Донат
Мать: Обухович Праксета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольховская Майя Фёдоровна
Мать ребёнка: Обухович Зина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Обухович Виктор Фёдорович
Мать ребёнка: Обухович Зина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Обухович Зина
Смерть
Неизвестно