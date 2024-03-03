Обухович Фёдор Донатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухович Фёдор Донатович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Обухович Донат

Мать: Обухович Праксета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольховская Майя Фёдоровна

Мать ребёнка: Обухович Зина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Обухович Виктор Фёдорович

Мать ребёнка: Обухович Зина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухович Зина

Смерть
Неизвестно
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