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Южакова Неонилла Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Южаков Пётр Павлович

Отец ребёнка: Южаков Павел Никитич

Рождение ребёнка
1835

Сын: Южаков Михайло Павлович

Отец ребёнка: Южаков Павел Никитич

Суздалиха, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Южакова Мария Павловна

Отец ребёнка: Южаков Павел Никитич

Суздалиха, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Южаков Николай Павлович

Отец ребёнка: Южаков Павел Никитич

Суздалиха, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Южакова Парасковья Павловна

Отец ребёнка: Южаков Павел Никитич

Суздалиха, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Южакова Александра Павловна

Отец ребёнка: Южаков Павел Никитич

Суздалиха, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Южаков Павел Никитич

Смерть
Неизвестно
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