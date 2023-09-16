Южакова Неонилла Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Южаков Пётр Павлович
Отец ребёнка: Южаков Павел Никитич
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Южаков Павел Никитич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Южакова Мария Павловна
Отец ребёнка: Южаков Павел Никитич
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Южаков Павел Никитич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Южакова Парасковья Павловна
Отец ребёнка: Южаков Павел Никитич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Южакова Александра Павловна
Отец ребёнка: Южаков Павел Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Южаков Павел Никитич
Смерть
Неизвестно