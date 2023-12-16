Тушева христинья (фатинья) александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тушева христинья (фатинья) александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Тушев иван николаевич

Отец ребёнка: Тушев николай филатов

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Тушева авдотья николаевна

Отец ребёнка: Тушев николай филатов

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Тушева анна николаевна

Отец ребёнка: Тушев николай филатов

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Тушева пелагея николаевна

Отец ребёнка: Тушев николай филатов

Рождение ребёнка
1820

Сын: Тушев алексей николаевич

Отец ребёнка: Тушев николай филатов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тушев николай филатов

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