Тушева христинья (фатинья) александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Тушев николай филатов
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Тушева авдотья николаевна
Отец ребёнка: Тушев николай филатов
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Тушева анна николаевна
Отец ребёнка: Тушев николай филатов
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Тушева пелагея николаевна
Отец ребёнка: Тушев николай филатов
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Тушев николай филатов
Бракосочетание
Неизвестно