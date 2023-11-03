Кубыкин Михаил Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: Кубыкин Павел Николаевич
Мать: Кубыкина Анисья Петровна
Рождение ребёнка
16.08.1927
Дочь: Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Кубыкина Ульяна Петровна
Выд 438574 от 10 июля 1953 г. кропотино
Рождение ребёнка
01.01.1929
Дочь: Клавдия Михайловна
Мать ребёнка: Кубыкина Ульяна Петровна
Рождение ребёнка
06.10.1930
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Кубыкина Ульяна Петровна
Выд 561534 от 18 июля 1948
Рождение ребёнка
05.04.1934
Мать ребёнка: Кубыкина Ульяна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кубыкина Ульяна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кубыкина Ульяна Петровна
Смерть
Неизвестно