Кубыкин Михаил Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКубыкин Михаил Павлович

Кубыкин Михаил Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Кубыкин Павел Николаевич

Мать: Кубыкина Анисья Петровна

Рождение ребёнка
16.08.1927

Дочь: Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Кубыкина Ульяна Петровна

Выд 438574 от 10 июля 1953 г. кропотино
Рождение ребёнка
01.01.1929

Дочь: Клавдия Михайловна

Мать ребёнка: Кубыкина Ульяна Петровна

Рождение ребёнка
06.10.1930

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Кубыкина Ульяна Петровна

Выд 561534 от 18 июля 1948
Рождение ребёнка
05.04.1934

Сын: Кубыкин Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Кубыкина Ульяна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кубыкина Ульяна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кубыкина Ульяна Петровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close