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Павленко Михаил Владимирович
Павленко Михаил Владимирович
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Место рождения
Мурманск
, город Мурманск, Мурманская область
Дата рождения
16.12.2006
Пол
Мужской
Отец
Павленко Владимир Владимирович
1974 г.р.
Мать
Павленко (Михальченко) Марина Александровна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.2006
Отец:
Павленко Владимир Владимирович
Мать:
Павленко Марина Александровна
Мурманск
, город Мурманск, Мурманская область
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