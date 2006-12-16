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Павленко Михаил Владимирович

Место рождения

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область

Дата рождения

16.12.2006

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.2006

Отец: Павленко Владимир Владимирович

Мать: Павленко Марина Александровна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
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