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Морозов Петр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1928

Дата смерти

01.09.2011

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1928

Отец: Морозов Александр

Мать: Зоя

Бракосочетание
?.06.1959

Жена: Морозова Татьяна Ивановна

пос.Саракташ Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Морозова Татьяна Ивановна

пос. Саракташ Оренбургской обл.
Рождение ребёнка
08.02.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Морозова Татьяна Ивановна

пос.Саракташ Оренбургская область
Смерть
01.09.2011
пос.Саракташ Оренбургская область
Похороны
Неизвестно
пос.Саракташ Оренбургская область
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