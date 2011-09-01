Морозов Петр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1928
Дата смерти01.09.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1928
Отец: Морозов Александр
Мать: Зоя
Бракосочетание
?.06.1959
пос.Саракташ Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.03.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Морозова Татьяна Ивановна
пос. Саракташ Оренбургской обл.
Рождение ребёнка
08.02.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Морозова Татьяна Ивановна
пос.Саракташ Оренбургская область
Смерть
01.09.2011
пос.Саракташ Оренбургская область
Похороны
Неизвестно
пос.Саракташ Оренбургская область