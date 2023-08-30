Наумов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1922 г.р.
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Добавил:

МN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1922

Сын: Наумов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Наумова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наумова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наумова Прасковья

Работа или профессия
Неизвестно
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