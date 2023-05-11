Салтыков Потап Поликарпов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1743
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743
Отец: Салтыков Поликарп Андреев
Мать: Салтыкова Анна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Марфа Потапова
Мать ребёнка: Салтыкова Матрона Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762