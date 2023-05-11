Салтыков Потап Поликарпов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салтыков Потап Поликарпов

Место рождения

Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: Салтыков Поликарп Андреев

Мать: Салтыкова Анна Иванова

Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Марфа Потапова

Мать ребёнка: Салтыкова Матрона Павлова

Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салтыкова Матрона Павлова

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1762
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