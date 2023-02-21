Морозова (Клокова) Валентина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1949
Отец: Клоков Михаил Егорович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.01.1975
Дочь: Митькевич Светлана Петровна
Отец ребёнка: Блинов Петр Тимофеевич
Рождение ребёнка
02.08.1975
Дочь: Мальцева Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Морозов Виктор Петрович
Бракосочетание
Неизвестно