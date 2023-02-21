Морозова (Клокова) Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Клокова) Валентина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1949

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1949

Отец: Клоков Михаил Егорович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.01.1975

Дочь: Митькевич Светлана Петровна

Отец ребёнка: Блинов Петр Тимофеевич

Рождение ребёнка
02.08.1975

Дочь: Мальцева Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Морозов Виктор Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Петр Тимофеевич

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