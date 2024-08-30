Скаткова (Киреева) Агрипина Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скаткова (Киреева) Агрипина Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1877

Отец: Киреев Трофим Захарович

Мать: (Киреева) Анна Лаврентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скатков Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
18.09.1904

Сын: Скатков Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Скатков Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
06.03.1906

Сын: Скатков Константин Дмитриевич

Отец ребёнка: Скатков Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
30.11.1907

Сын: Скатков Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Скатков Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
28.09.1918

Сын: Скатков Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Скатков Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Скатков Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Скатков Дмитрий Иванович

Смерть
Неизвестно

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