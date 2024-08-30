Скаткова (Киреева) Агрипина Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1877
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.09.1904
Сын: Скатков Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Скатков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
06.03.1906
Сын: Скатков Константин Дмитриевич
Отец ребёнка: Скатков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
30.11.1907
Сын: Скатков Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Скатков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
28.09.1918
Сын: Скатков Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Скатков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Скатков Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Скатков Дмитрий Иванович
Смерть
Неизвестно