Витюнова (Кирилличева) Варвара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Витюнова (Кирилличева) Варвара Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1886

Дата смерти

16.07.1972

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1886

Отец: Кирилличев Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Чипышева Нина Степановна

Отец ребёнка: Витюнов Степан Семенович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Витюнов Георгий Степанович

Отец ребёнка: Витюнов Степан Семенович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Витюнов Борис Степанович

Отец ребёнка: Витюнов Степан Семенович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Витюнов Степан Семенович

Смерть
16.07.1972
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