Витюнова (Кирилличева) Варвара Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1886
Дата смерти16.07.1972
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1886
Отец: Кирилличев Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Чипышева Нина Степановна
Отец ребёнка: Витюнов Степан Семенович
Рождение ребёнка
1919
Сын: Витюнов Георгий Степанович
Отец ребёнка: Витюнов Степан Семенович
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Витюнов Степан Семенович
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Витюнов Степан Семенович
Смерть
16.07.1972