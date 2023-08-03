Святогор-Штепин Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСвятогор-Штепин Василий Васильевич

Святогор-Штепин Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Святогор-Штепин Василий Данилович

Мать: Святогор-Штепина Елизавета Ефимовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close