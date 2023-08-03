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Святогор-Штепин Василий Васильевич
Святогор-Штепин Василий Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1848
Пол
Мужской
Отец
Святогор-Штепин Василий Данилович
1791 г.р.
Мать
Святогор-Штепина Елизавета Ефимовна
Дети
Не указаны
Добавил:
МГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец:
Святогор-Штепин Василий Данилович
Мать:
Святогор-Штепина Елизавета Ефимовна
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