Панеш Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1984
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1984
Отец: Панеш Сергей Степанович
Мать: Панеш Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
26.06.2015
Сын: Панеш Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Панеш Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
09.07.2018
Сын: Панеш Даниил Александрович
Мать ребёнка: Панеш Валентина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно