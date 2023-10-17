Панеш Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанеш Александр Сергеевич

Панеш Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1984

Отец: Панеш Сергей Степанович

Мать: Панеш Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
26.06.2015

Сын: Панеш Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Панеш Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
09.07.2018

Сын: Панеш Даниил Александрович

Мать ребёнка: Панеш Валентина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панеш Валентина Николаевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close