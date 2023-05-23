Грезин Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти1967
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Грезин Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1948
Сын: Грезин Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Грезина Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
27.03.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Грезина Анна Яковлевна
Россия
Рождение ребёнка
1953
Сын: Грезин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Грезина Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Грезина Анна Яковлевна
Смерть
1967
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно