Грезин Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грезин Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1948 г.р.
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1953 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Грезин Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1948

Сын: Грезин Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Грезина Анна Яковлевна

Черусти, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
27.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Грезина Анна Яковлевна

Россия
Рождение ребёнка
1953

Сын: Грезин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Грезина Анна Яковлевна

Черусти, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Грезина Анна Яковлевна

Черусти, Шатура, Московская область
Смерть
1967
Черусти, Шатура, Московская область
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно
Черусти, Шатура, Московская область
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