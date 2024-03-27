Суздальницкий Борис
Место рожденияУлан-Удэ, Республика Бурятия, Россия
Дата рождения1908
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Суздальницкий) ?
Мать ребёнка: Суздальницкая (Мошкович) Белла
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.12.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Суздальницкая (Мошкович) Белла
Смерть
1943
Причина смерти: Убит
Похороны
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Суздальницкий Борис Ильич сержант В архив Место рождения Бурят-Монгольская АССР, г. Улан-Удэ Посмотреть на карте Дата и место призыва Улан-Удинский ГВК, Бурят-Монгольская АССР, г. Улан-Удэ Посмотреть на карте Последнее место службы 112 осбр Дата выбытия 06.03.1943 Причина выбытия убит Первичное место захоронения Смоленская обл., Темкинский р-н, Батюшковский с/с, д. Раповка Посмотреть на карте