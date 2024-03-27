Суздальницкий Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суздальницкий Борис

Место рождения

Улан-Удэ, Республика Бурятия, Россия

Дата рождения

1908

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1884 г.р.

Жена

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Суздальницкий Илья

Мать: Суздальницкая (Берман) Шима (Сима)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Суздальницкий) ?

Мать ребёнка: Суздальницкая (Мошкович) Белла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суздальницкая (Мошкович) Белла

Рождение ребёнка
24.12.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суздальницкая (Мошкович) Белла

Смерть
1943
Причина смерти: Убит
Похороны
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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