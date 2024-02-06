Сидоров Константин Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоров Константин Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1905

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1905

Отец: Сидоров Василий Тимофеевич

Мать: Сидорова Татьна

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