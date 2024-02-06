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Сидоров Константин Васильевич
Сидоров Константин Васильевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.06.1905
Пол
Мужской
Отец
Сидоров Василий Тимофеевич
1887 г.р.
Мать
Сидорова Татьна
1874 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1905
Отец:
Сидоров Василий Тимофеевич
Мать:
Сидорова Татьна
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