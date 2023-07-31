Ковригина (Ковригина) Устинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковригина (Ковригина) Устинья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Сын: Ковригин Иван Сиенович

Отец ребёнка: Ковригин Сиен Федорович

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Ковригин Александр Сиенович

Отец ребёнка: Ковригин Сиен Федорович

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Ковригин Петр Сиенович

Отец ребёнка: Ковригин Сиен Федорович

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Ковригин Никифор Сиенович

Отец ребёнка: Ковригин Сиен Федорович

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Ковригина Аксинья Сиеновна

Отец ребёнка: Ковригин Сиен Федорович

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Ковригин Дорофей Сиенович

Отец ребёнка: Ковригин Сиен Федорович

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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