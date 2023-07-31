Ковригина (Ковригина) Устинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Ковригин Сиен Федорович
Рождение ребёнка
1866
Сын: Ковригин Александр Сиенович
Отец ребёнка: Ковригин Сиен Федорович
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Ковригин Сиен Федорович
Рождение ребёнка
1877
Сын: Ковригин Никифор Сиенович
Отец ребёнка: Ковригин Сиен Федорович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Ковригина Аксинья Сиеновна
Отец ребёнка: Ковригин Сиен Федорович
Рождение ребёнка
1889
Сын: Ковригин Дорофей Сиенович
Отец ребёнка: Ковригин Сиен Федорович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно