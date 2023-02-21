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Егор Афонасьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

15.01.1853

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Никитин Афонасий

Мать: Ирина Михайлова

Бракосочетание
18.08.1801

Жена: Евдокия (Авдотья) Иванова (Михайлова)

Черная речка, Кошелевская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
27.06.1803

Сын: Афонин Петр

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Иванова (Михайлова)

Черная речка, Кошелевская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
09.10.1805

Сын: Ефим Егоров

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Иванова (Михайлова)

Черная речка, Кошелевская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Ирина Егорова

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Иванова (Михайлова)

Рождение ребёнка
04.11.1810

Дочь: Матрена Егорова

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Иванова (Михайлова)

Черная речка, Кошелевская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
26.09.1822

Дочь: Пелагея Егорова

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Иванова (Михайлова)

Черная речка, Кошелевская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1824

Дочь: Домна Егорова

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Иванова (Михайлова)

Черная речка, Кошелевская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
03.08.1826

Сын: Лаврентий Егоров

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Иванова (Михайлова)

Черная речка, Кошелевская волость, Царскосельский уезд
Смерть
15.01.1853
Черная речка, Кошелевская волость, Царскосельский уезд
Похороны
Неизвестно
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