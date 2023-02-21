Егор Афонасьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смерти15.01.1853
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: Никитин Афонасий
Мать: Ирина Михайлова
Бракосочетание
18.08.1801
Рождение ребёнка
27.06.1803
Сын: Афонин Петр
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Иванова (Михайлова)
Рождение ребёнка
09.10.1805
Сын: Ефим Егоров
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Иванова (Михайлова)
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Ирина Егорова
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Иванова (Михайлова)
Рождение ребёнка
04.11.1810
Дочь: Матрена Егорова
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Иванова (Михайлова)
Рождение ребёнка
26.09.1822
Дочь: Пелагея Егорова
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Иванова (Михайлова)
Рождение ребёнка
01.01.1824
Дочь: Домна Егорова
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Иванова (Михайлова)
Рождение ребёнка
03.08.1826
Сын: Лаврентий Егоров
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Иванова (Михайлова)
Смерть
15.01.1853
Похороны
Неизвестно