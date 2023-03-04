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Норина Маремьяна Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1709

Дочь: Неонила Афанасьева

Отец ребёнка: Норин Афонасий Меркуриевич

Норинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1713

Сын: Норин Павел Афанасьевич

Отец ребёнка: Норин Афонасий Меркуриевич

Норинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1718

Сын: Норин Семен Афанасьевич

Отец ребёнка: Норин Афонасий Меркуриевич

Норинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Норин Афонасий Меркуриевич

Место жительства
Неизвестно
Норинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1710
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