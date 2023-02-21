Ильиных Иван Ильин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1737
Дата смерти1763
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
1763
Рождение ребёнка
Вычислено 1783
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Афилия Анисимовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1784
Дочь: Мариамиа Ивановна
Мать ребёнка: Афилия Анисимовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1788
Дочь: Фонаида Ивановна
Мать ребёнка: Афилия Анисимовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1790
Мать ребёнка: Афилия Анисимовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1793
Мать ребёнка: Афилия Анисимовна
Рождение ребёнка
Около ?.12.1794
Сын: Ильиных Спиридон Иванович
Мать ребёнка: Афилия Анисимовна
Место жительства
12.02.1795 ст.