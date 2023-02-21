Ильиных Иван Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильиных Иван Ильин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1737

Дата смерти

1763

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
1763
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1783

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Афилия Анисимовна

Рождение ребёнка
Вычислено 1784

Дочь: Мариамиа Ивановна

Мать ребёнка: Афилия Анисимовна

Рождение ребёнка
Вычислено 1788

Дочь: Фонаида Ивановна

Мать ребёнка: Афилия Анисимовна

Рождение ребёнка
Вычислено 1790

Сын: Ильиных Даниил Иванович

Мать ребёнка: Афилия Анисимовна

Рождение ребёнка
Вычислено 1793

Сын: Ильиных Сергий Иванович

Мать ребёнка: Афилия Анисимовна

Рождение ребёнка
Около ?.12.1794

Сын: Ильиных Спиридон Иванович

Мать ребёнка: Афилия Анисимовна

Место жительства
12.02.1795 ст.
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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