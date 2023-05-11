Антонова (Красулина) Евдокия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова (Красулина) Евдокия Филипповна

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Место рождения

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область

Дата рождения

20.02.1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1896 ст.

Отец: Красулин Филипп Иванович

Мать: Красулина Анисья (Анисия) Николаевна

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп1, дело 695, 229 об
Крещение
07.03.1896
Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Воспр: Кузнецкая мещанская жена Мария Александровна Чирухина иСалаирской вол., и села Василий Васильев Чирухин
Бракосочетание
15.01.1912 ст.

Муж: Антонов Наум Алексеевич

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп4, дело 497, 103 об Ростовский мещанин Павел Козьмин Широкорядов, Барнаульский мещанин Александр Абрамов Федоряев, деревни Поморцевой крестьянин Егор Павлов Ка́мболин и деревни Семенушенс... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1912 ст.

Дочь: Александра Наумовна

Отец ребёнка: Антонов Наум Алексеевич

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп6, дело 49, лист 58А, и 68А( обороты
Смерть
Неизвестно
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