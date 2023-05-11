Антонова (Красулина) Евдокия Филипповна
Место рождения
Дата рождения20.02.1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1896 ст.
Фонд Д-60, оп1, дело 695, 229 об
Крещение
07.03.1896
Воспр: Кузнецкая мещанская жена Мария Александровна Чирухина иСалаирской вол., и села Василий Васильев Чирухин
Бракосочетание
15.01.1912 ст.
Фонд Д-60, оп4, дело 497, 103 об Ростовский мещанин Павел Козьмин Широкорядов, Барнаульский мещанин Александр Абрамов Федоряев, деревни Поморцевой крестьянин Егор Павлов Ка́мболин и деревни Семенушенс... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1912 ст.
Дочь: Александра Наумовна
Отец ребёнка: Антонов Наум Алексеевич
Фонд Д-60, оп6, дело 49, лист 58А, и 68А( обороты
Смерть
Неизвестно