(Стиранка) Ефросинья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.05.1896
Сын: Ковалик Теодор Михайлович
Отец ребёнка: Ковалик Михаил Васильевич
дом 103
Рождение ребёнка
26.10.1897
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Ковалик Михаил Васильевич
дом 103
Рождение ребёнка
18.10.1900
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Ковалик Михаил Васильевич
дом 103
Рождение ребёнка
26.09.1919
Сын: Ковалик Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Ковалик Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалик Николай Михайлович
Отец ребёнка: Ковалик Михаил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно