(Стиранка) Ефросинья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Стиранка) Ефросинья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.05.1896

Сын: Ковалик Теодор Михайлович

Отец ребёнка: Ковалик Михаил Васильевич

Великая Сушица, Львівська область
дом 103
Рождение ребёнка
26.10.1897

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Ковалик Михаил Васильевич

Великая Сушица, Львівська область
дом 103
Рождение ребёнка
18.10.1900

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Ковалик Михаил Васильевич

Великая Сушица, Львівська область
дом 103
Рождение ребёнка
26.09.1919

Сын: Ковалик Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Ковалик Михаил Васильевич

Великая Сушица, Львівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалик Николай Михайлович

Отец ребёнка: Ковалик Михаил Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалик Михаил Васильевич

Смерть
Неизвестно
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