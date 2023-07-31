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(Wollschleger) Karolina

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1842 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Wollschleger Iogann

Мать: Vilhelmina

Смерть
Неизвестно
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