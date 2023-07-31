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(Wollschleger) Karolina
(Wollschleger) Karolina
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1875
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Wollschleger Iogann
1842 г.р.
Мать
(Wollschleger) Vilhelmina
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец:
Wollschleger Iogann
Мать:
Vilhelmina
Смерть
Неизвестно
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