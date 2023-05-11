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Пёрышкина Антонина Ивановна

Место рождения

Смышляевка, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

04.08.1891 ст.

Пол

Женский

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1891 ст.

Отец: Пёрышкин Иван Семёнович

Мать: Виторд Матрёна Ивановна

Смышляевка, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
№-114ж
Крещение
11.08.1891 ст.
Самара, Самара, Самарская область
Ильинская церковь Крёстные родители: Симаков Потап Иванович - крестьянин из села Екатериновка Самарского уезда Щербакова Александра Владимировна - Самарская мещанка
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