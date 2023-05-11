Пёрышкина Антонина Ивановна
Место рождения
Дата рождения04.08.1891 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1891 ст.
Отец: Пёрышкин Иван Семёнович
Мать: Виторд Матрёна Ивановна
№-114ж
Крещение
11.08.1891 ст.
Самара, Самара, Самарская область
Ильинская церковь Крёстные родители: Симаков Потап Иванович - крестьянин из села Екатериновка Самарского уезда Щербакова Александра Владимировна - Самарская мещанка