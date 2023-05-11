Дорчи Отилла Людвигович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорчи Отилла Людвигович

Место рождения

Оросиево, Закарпатська область

Дата рождения

07.03.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Оросиево, Закарпатська область
Рождение ребёнка
09.10.2008

Сын: Дорчи Николай Отиллаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
10.06.2015

Сын: Дорчи Станислав Отиллаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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