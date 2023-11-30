Анастасия Владимировна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1903
Рождение ребёнка
25.06.1907
Дочь: Марфа Николаевна
Отец ребёнка: Савельев Николай Филипович
Рождение ребёнка
16.04.1910
Дочь: Пелагея Николаевна
Отец ребёнка: Савельев Николай Филипович
Рождение ребёнка
08.03.1912
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Савельев Николай Филипович
Рождение ребёнка
02.05.1914
Сын: Савельев(мать Записана Анастасия Ивановна) Петр Николаевич
Отец ребёнка: Савельев Николай Филипович
Рождение ребёнка
06.06.1917
Сын: Савельев Федор Николаевич
Отец ребёнка: Савельев Николай Филипович
Рождение ребёнка
04.04.1921
Дочь: Вера Николаевна
Отец ребёнка: Савельев Николай Филипович
Рождение ребёнка
02.08.1927
Дочь: Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Савельев Николай Филипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савельев Николай Филипович
Смерть
Неизвестно