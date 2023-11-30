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Анастасия Владимировна

Место рождения

Алтунино, Шенталинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Алтунино, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
17.01.1903

Муж: Савельев Николай Филипович

Старый Байтермиш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.06.1907

Дочь: Марфа Николаевна

Отец ребёнка: Савельев Николай Филипович

Старый Байтермиш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.04.1910

Дочь: Пелагея Николаевна

Отец ребёнка: Савельев Николай Филипович

Старый Байтермиш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.03.1912

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Савельев Николай Филипович

Старый Байтермиш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.05.1914

Сын: Савельев(мать Записана Анастасия Ивановна) Петр Николаевич

Отец ребёнка: Савельев Николай Филипович

Старый Байтермиш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.06.1917

Сын: Савельев Федор Николаевич

Отец ребёнка: Савельев Николай Филипович

Старый Байтермиш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.04.1921

Дочь: Вера Николаевна

Отец ребёнка: Савельев Николай Филипович

Старый Байтермиш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.08.1927

Дочь: Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Савельев Николай Филипович

Старый Байтермиш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савельев Николай Филипович

Смерть
Неизвестно
Старый Байтермиш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
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