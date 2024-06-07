(Шубина) Мария Кузьмовна 1880 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Шубина) Мария Кузьмовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шубин Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Перминова (Шубина) Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Шубин Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Шубина) Таисья Дмитриевна

Отец ребёнка: Шубин Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Шубин Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Шубин Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
1906

Дочь: (Шубина) Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Шубин Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Шубина (Шубина) Лидия Дмитриевна

Отец ребёнка: Шубин Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Шубина) Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: Шубин Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Шубина) Клавдия Дмитриевна

Отец ребёнка: Шубин Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Шубин Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Шубин Дмитрий Александрович

Кировская обл., Шабалинский р-н, В.-Раменский с/с, д. Шалагины
Рождение ребёнка
1916

Дочь: (Шубина) Фаина Дмитриевна

Отец ребёнка: Шубин Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
1920

Дочь: (Шубина) Серафима Дмитриевна

Отец ребёнка: Шубин Дмитрий Александрович

Смерть
1960

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