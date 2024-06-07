(Шубина) Мария Кузьмовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Перминова (Шубина) Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Шубин Дмитрий Александрович
Дочь: (Шубина) Таисья Дмитриевна
Отец ребёнка: Шубин Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Шубин Дмитрий Александрович
Дочь: (Шубина) Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Шубин Дмитрий Александрович
Дочь: Шубина (Шубина) Лидия Дмитриевна
Отец ребёнка: Шубин Дмитрий Александрович
Дочь: (Шубина) Надежда Дмитриевна
Отец ребёнка: Шубин Дмитрий Александрович
Дочь: (Шубина) Клавдия Дмитриевна
Отец ребёнка: Шубин Дмитрий Александрович
Сын: Шубин Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Шубин Дмитрий Александрович
Дочь: (Шубина) Фаина Дмитриевна
Отец ребёнка: Шубин Дмитрий Александрович
Дочь: (Шубина) Серафима Дмитриевна
Отец ребёнка: Шубин Дмитрий Александрович