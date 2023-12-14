Музыкова Нина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Музыков Михаил Константинович
Мать: Музыкова Неиз
Рождение ребёнка
08.03.1964
Дочь: Хмелева Николаева Алевтина Алексеевна
Отец ребёнка: Хмелев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хмелев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хмелева Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Хмелев Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хмелев Алексей