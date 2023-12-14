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Музыкова Нина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Музыков Михаил Константинович

Мать: Музыкова Неиз

Рождение ребёнка
08.03.1964

Дочь: Хмелева Николаева Алевтина Алексеевна

Отец ребёнка: Хмелев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хмелев Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Хмелев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хмелева Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Хмелев Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хмелев Алексей

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