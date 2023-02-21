Света — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Света

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рашид

Мать: Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артемий

Отец ребёнка: Виталий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валерия

Отец ребёнка: Виталий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виталий

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