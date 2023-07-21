Розанов Роман Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розанов Роман Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

171 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1993

Отец: не указан

Мать: Розанова Надежда Викторовна

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