Ефремов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремов Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 10.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефремова Валентина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефремова Валентина Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефремова Валентина Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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