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Шайко? Татьяна Геннадьвна
Шайко? Татьяна Геннадьвна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.12.1948
Пол
Женский
Отец
Мирошниченко Геннадий Григорьевич
Между 1930 и 1931 г.р.
Мать
Мирошниченко Лидия Игнатьевна
1923 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1948
Отец:
Мирошниченко Геннадий Григорьевич
Мать:
Мирошниченко Лидия Игнатьевна
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