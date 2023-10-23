Шайко? Татьяна Геннадьвна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайко? Татьяна Геннадьвна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1948

Пол

Женский

Отец

Между 1930 и 1931 г.р.

Мать

1923 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1948

Отец: Мирошниченко Геннадий Григорьевич

Мать: Мирошниченко Лидия Игнатьевна

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