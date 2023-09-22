Зверев Александр Капитонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смерти1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1964
Дочь: Капитонова Маргарита Александровна
Мать ребёнка: Котова Лилия Ивановна
Рождение ребёнка
1966
Сын: Котов Владислав Александрович
Мать ребёнка: Котова Лилия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котова Лилия Ивановна
Смерть
1999