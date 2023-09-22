Зверев Александр Капитонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗверев Александр Капитонович

Зверев Александр Капитонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1964

Дочь: Капитонова Маргарита Александровна

Мать ребёнка: Котова Лилия Ивановна

Рождение ребёнка
1966

Сын: Котов Владислав Александрович

Мать ребёнка: Котова Лилия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Лилия Ивановна

Смерть
1999
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close