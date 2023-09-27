Резникова (Будко) Анна Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1968
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1968
Отец: Будко Илья Федотович
Мать: Будко Валентина
Рождение ребёнка
Около 22.07.1988
Дочь: Озолиньш Нина Александровна
Отец ребёнка: Резников Александр
Рождение ребёнка
Около 20.04.1993
Дочь: Пахомова Софья Александровна
Отец ребёнка: Резников Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Резников Александр