Резникова (Будко) Анна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резникова (Будко) Анна Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1968

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1968

Отец: Будко Илья Федотович

Мать: Будко Валентина

Рождение ребёнка
Около 22.07.1988

Дочь: Озолиньш Нина Александровна

Отец ребёнка: Резников Александр

Рождение ребёнка
Около 20.04.1993

Дочь: Пахомова Софья Александровна

Отец ребёнка: Резников Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Резников Александр

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