Соломония Викторова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломония Викторова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1906 ст.

Сын: Стефан Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Федоров

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Иштомар Иона Федоров (дядя)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофим Федоров

Смерть
Неизвестно
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