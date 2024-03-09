Турубаров Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турубаров Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

Около 1930

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Земский врач
Рождение ребёнка
30.09.1907

Дочь: Устьянцева (Турубарова) Ефросинья

Мать ребёнка: Турубарова (Ковалева) Надежда

Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Павел

Мать ребёнка: Турубарова (Ковалева) Надежда

Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Турубаров Михаил

Мать ребёнка: Турубарова (Ковалева) Надежда

Рождение ребёнка
1928

Дочь: (Турубарова) Катерина

Мать ребёнка: Турубарова (Ковалева) Надежда

Смерть
Около 1930
Причина смерти: от аппендицита

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