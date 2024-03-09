Турубаров Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиОколо 1930
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Земский врач
Рождение ребёнка
30.09.1907
Дочь: Устьянцева (Турубарова) Ефросинья
Мать ребёнка: Турубарова (Ковалева) Надежда
Рождение ребёнка
Около 1911
Сын: Павел
Мать ребёнка: Турубарова (Ковалева) Надежда
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Турубаров Михаил
Мать ребёнка: Турубарова (Ковалева) Надежда
Рождение ребёнка
1928
Дочь: (Турубарова) Катерина
Мать ребёнка: Турубарова (Ковалева) Надежда
Смерть
Около 1930
Причина смерти: от аппендицита