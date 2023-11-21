Федосеева Мавра Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Федосеев Тимофей Афанасьевич
Отец ребёнка: Федосеев Афанасий Алимпьевич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Аграфена Афанасьевна
Отец ребёнка: Федосеев Афанасий Алимпьевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Маремьяна Афанасьевна
Отец ребёнка: Федосеев Афанасий Алимпьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно