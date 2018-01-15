Блащук Егор Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блащук Егор Никитич

Место рождения

Дальнереченск, Дальнереченский, Приморский край

Дата рождения

15.01.2018

Пол

Мужской

Отец

1987 г.р.

Мать

1990 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.2018

Отец: Блащук Никита Григорьевич

Мать: Мирзоева Елена Леонидовна

Дальнереченск, Дальнереченский, Приморский край
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