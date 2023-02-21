Зубов Ярослав Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗубов Ярослав Олегович

Зубов Ярослав Олегович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.05.2014

Сын: Зубов Андрей Ярославович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.12.2017

Дочь: Зубова Варвара Ярославовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close