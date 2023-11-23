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Ребров Протасий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

До 1860

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Немирова Елизавета Протасьевна

Мать ребёнка: Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Васильевский (ребров) Александр Протасьевич

Мать ребёнка: Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Чистосердова Ираида Протасьевна

Мать ребёнка: Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Ольга Протасьевна

Мать ребёнка: Прасковья Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
священник села Васильевского в Юхти Угличского уезда
Смерть
До 1860
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