Ребров Протасий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиДо 1860
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Немирова Елизавета Протасьевна
Мать ребёнка: Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Васильевский (ребров) Александр Протасьевич
Мать ребёнка: Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Чистосердова Ираида Протасьевна
Мать ребёнка: Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Ольга Протасьевна
Мать ребёнка: Прасковья Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
священник села Васильевского в Юхти Угличского уезда
Смерть
До 1860