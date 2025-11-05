Серебренникова (Язина) Елена 02.04.1971 — найти родственников по фамилии на Familio

Серебренникова (Язина) Елена

Автор
АБ
Бунтин А.

женский, родилась 02.04.1971, Заречный, ЗАТО город Заречный, Пензенская область

Отец
Язин Евгений27.07.1939 г.р.
Мать
Язина (Яшина) Александра23.10.1937 г.р.
Супруги
Серебренников ПавелОколо 06.06.1971 г.р.
Дети
Серебренников Никита02.02.1994 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1971

Отец: Язин Евгений

Мать: Язина (Яшина) Александра

Заречный, ЗАТО город Заречный, Пензенская область

Развод
Неизвестно

Муж: Серебренников Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серебренников Павел

Заречный, ЗАТО город Заречный, Пензенская область

Рождение ребёнка
02.02.1994

Сын: Серебренников Никита

Отец ребёнка: Серебренников Павел

Заречный, ЗАТО город Заречный, Пензенская область

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