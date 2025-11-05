Серебренникова (Язина) Елена
женский, родилась 02.04.1971, Заречный, ЗАТО город Заречный, Пензенская область
ОтецЯзин Евгений27.07.1939 г.р.
МатьЯзина (Яшина) Александра23.10.1937 г.р.
Супруги
Серебренников ПавелОколо 06.06.1971 г.р.
Дети
Серебренников Никита02.02.1994 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1971
Отец: Язин Евгений
Мать: Язина (Яшина) Александра
Развод
Неизвестно
Муж: Серебренников Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Серебренников Павел
Рождение ребёнка
02.02.1994
Сын: Серебренников Никита
Отец ребёнка: Серебренников Павел